«Прибивают к земле все те продукты»: синоптики назвали причину введения режима «черного неба» в Сибири

Погода

Погода. Фото: Global Look Press 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился экспертным мнением.

Стало известно, почему в азиатской части России вводят режим «черного неба».

С первого февраля в некоторых городах Сибири зафиксировали неблагоприятные метеоусловия. Речь идет о Красноярске, Назарове, Минусинске Красноярского края, Ачинске, в Кемерове, хакасских Абакане и Черногорске. Там ввели режим «черного неба».

«Для азиатской части страны зимой характерно формирование так называемого восточносибирского антициклона, то есть области высокого давления. При высоком давлении для антициклона характерны нисходящие движения воздуха», – отметил Вильфанд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Они как бы прибивают к земле все те продукты, которые формируются в результате производственной, химической деятельности и так далее», – добавил эксперт в беседе с ria.ru.

К слову, «черным небом» называют режим неблагоприятных метеоусловий, при котором вредные примеси рассеиваются в атмосфере.

Напомним, ранее синоптики составили прогноз на начало весны.

 

Читайте также