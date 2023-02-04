«Прибивают к земле все те продукты»: синоптики назвали причину введения режима «черного неба» в Сибири

Стало известно, почему в азиатской части России вводят режим «черного неба».

С первого февраля в некоторых городах Сибири зафиксировали неблагоприятные метеоусловия. Речь идет о Красноярске, Назарове, Минусинске Красноярского края, Ачинске, в Кемерове, хакасских Абакане и Черногорске. Там ввели режим «черного неба».

«Для азиатской части страны зимой характерно формирование так называемого восточносибирского антициклона, то есть области высокого давления. При высоком давлении для антициклона характерны нисходящие движения воздуха», – отметил Вильфанд.

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