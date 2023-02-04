Постоянные осадки: синоптики составили прогноз на начало весны

Эксперты предсказали большое количество осадков весной 2023 года.
Синоптики выявили одну деталь, которая способна испортить настроение людям в начале весны. Коснется такая ситуация сразу многих регионов страны.
Первый весенний месяц ознаменуется сильными осадками. В Москве они будут идти на протяжении всего месяца.
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При этом до 15 числа температура воздуха будет отрицательной. Поэтому столицу ожидают снегопады. А во второй половине марта город накроют затяжные дожди.
Что касается Урала и Сибири, то там морозы будут стоять весь месяц. Поэтому местных жителей ожидают снегопады.
Дальний Восток ожидает та же участь, что и Москву – смена снежной и дождливой погоды. Пока что очень сильный снежный удар прогнозируется на 18 марта.
В Краснодарском крае осадки выпадут лишь в первой половине месяца. С 15 числа установится теплая и солнечная погода. Об этом сообщили в primpress.ru.