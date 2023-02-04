Постоянные осадки: синоптики составили прогноз на начало весны

Эксперты предсказали большое количество осадков весной 2023 года.

Синоптики выявили одну деталь, которая способна испортить настроение людям в начале весны. Коснется такая ситуация сразу многих регионов страны.

Первый весенний месяц ознаменуется сильными осадками. В Москве они будут идти на протяжении всего месяца.

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При этом до 15 числа температура воздуха будет отрицательной. Поэтому столицу ожидают снегопады. А во второй половине марта город накроют затяжные дожди.