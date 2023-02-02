До 20 градусов мороза: синоптик Шувалов предупредил о резком похолодании в Москве

Метеоролог Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о надвигающемся похолодании. По его словам, температура начнет понижаться в эти выходные.

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«В Москве наступают последние дни до снижения температуры. В пятницу в городе будет еще стоять нулевая температура», — поделился эксперт с «Вечерней Москвой».

Шувалов отметил, что температура опустится до –9 градусов, а также в конце недели ожидается снег и неприятный мокрый снег. А вот к концу первой декады февраля синоптики прогнозируют приход морозов — в это время похолодает до 20 градусов мороза. Москвичам лучше утеплиться, так как резкая смена погоды начнется с субботы, 4 февраля.