Снег и мороз придут в выходные в Москву

С самого утра 4 февраля в столице будет идти снег, при этом удержится небольшой мороз — до минус 3 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 1,2 метра в секунду.

«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии «Метеум», в воскресенье, 5 февраля, в Москве снова выпадет небольшой снег, а среднесуточная температура достигнет минус 4 градуса», — сказал руководитель «Яндекс. Погоды» Александр Ганьшин.

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В воскресенье снегопад продолжится и станет немного холоднее — до минус 5 градусов. Теплее всего, если считать города с населением миллион и больше жителей, в выходные будет в Воронеже и Ростове-на-Дону. По материалам издания РИАМО.