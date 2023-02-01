Придет легкий мороз: Вильфанд обрадовал прогнозом погоды на выходные в Москве

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На этот раз вслед за теплыми днями придет похолодание. 4 и 5 февраля произойдет понижение температуры, но оно не должно испортить планы москвичам.

Столбики термометров опустятся всего до -4 днем и до -8 в ночное время. Но вот следующая рабочая неделя стартует с еще большего похолодания.