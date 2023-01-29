В Москве ожидается аномально теплая погода на рубеже января и февраля

Стало известно о парадоксальной погоде в период с 31 января на первое февраля.
Синоптики отметили, что последний день января и первый день следующего месяца за последние 30 лет были самыми холодными. Но в этом году данное время станет рекордно теплым.
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«Парадокс заключается в том, что именно 31 января и первого февраля являются по климату самыми холодными днями. Если «осреднить» температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень теплыми», – заявил эксперт в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в начале февраля.