«Будет умеренно теплым»: синоптики рассказали о погоде в начале февраля

Стало известно, какая погода ожидает россиян в начале февраля.
Синоптики отметили, что обычно последние пять дней до февраля бывают холодными. Но не в этом году.
«Мягкая, спокойная и комфортная погода будет в Москве до конца января – небольшой снег, температура днем минус два-четыре градуса, сильного ветра не ожидается».
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Вот и начало следующего месяца будет теплым для зимы.
«Хотя по климату последняя пятидневка января является самой холодной, но в этом году совершенно не так. Начало февраля тоже будет умеренно теплым. Первого числа температура будет минус четыре…плюс один градус, в последующие дни она понизится на один-два градуса», – заявили в tass.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали о снежной погоде в феврале.