«Будет умеренно теплым»: синоптики рассказали о погоде в начале февраля

Стало известно, какая погода ожидает россиян в начале февраля.

Синоптики отметили, что обычно последние пять дней до февраля бывают холодными. Но не в этом году.

«Мягкая, спокойная и комфортная погода будет в Москве до конца января – небольшой снег, температура днем минус два-четыре градуса, сильного ветра не ожидается».

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Вот и начало следующего месяца будет теплым для зимы.