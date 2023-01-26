Придет лютый мороз: в ряде регионов похолодает до -30 градусов — даты названы

В России погода часто удивляет. И 2023 год начался сначала с сильного потепления, а затем настали морозы. В Москве было -25 градусов, а на Таймыре температура доходила до -60 градусов. И лишь к концу января погода приблизилась к норме. Однако синоптики предупредили, что скоро в некоторых регионах похолодает.
Отмечается, что в феврале снова грянут лютые морозы. В регионах с -4 градусов столбик термометра опустится до -34°C.
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В первую неделю предстоящего месяца нужно утеплиться жителям Уфы, где ожидаются сильные холода. Особенно морозно будет 7 и 10 февраля, а ночью температура опустится до -21 градуса, днем будет до -14 градусов.
Также стоит подготовить теплую одежду жителям Ижевска, где на данный момент -4, а будет до -25 градусов. По словам синоптиков, самыми холодными днями станут 9 и 10 число. Температура упадет с самого начала февраля, будет снежно.
А вот в Перми с 8 по 10 февраля ночью будет -29…-34 градуса. В эти дни выглянет солнце, в целом же месяц будет пасмурным, сообщает Gismeteo.