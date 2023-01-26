Придет лютый мороз: в ряде регионов похолодает до -30 градусов — даты названы

Отмечается, что в феврале снова грянут лютые морозы. В регионах с -4 градусов столбик термометра опустится до -34°C.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В первую неделю предстоящего месяца нужно утеплиться жителям Уфы, где ожидаются сильные холода. Особенно морозно будет 7 и 10 февраля, а ночью температура опустится до -21 градуса, днем будет до -14 градусов.

Также стоит подготовить теплую одежду жителям Ижевска, где на данный момент -4, а будет до -25 градусов. По словам синоптиков, самыми холодными днями станут 9 и 10 число. Температура упадет с самого начала февраля, будет снежно.

А вот в Перми с 8 по 10 февраля ночью будет -29…-34 градуса. В эти дни выглянет солнце, в целом же месяц будет пасмурным, сообщает Gismeteo.