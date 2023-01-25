«Ожидается в целом мягкий температурный фон»: синоптики рассказали о снежной погоде в феврале

Москвичей предупредили о сугробах и теплой для зимы погоде в феврале.
Следующий месяц порадует жителей центральной части России комфортной погодой.
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«По предварительному прогнозу, в феврале в Москве ожидается в целом мягкий температурный фон, на 3 градуса теплее нормы, которая для этого месяца составляет ночью около минус 11, днем – около минус 4», – сообщили синоптики.
Также эксперты рассказали о предстоящих больших сугробах в Москве.
«Сейчас высота снежного покрова в Москве составляет 23 сантиметра, по области – от 7 до 31 сантиметра. Это ниже нормы. Однако февральские снегопады нивелируют недостачу снежного покрова и подтянут сугробы до положенной нормы – 36-38 сантиметров. Февраль не зря называют в народе «снежень»», – отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ria.ru.