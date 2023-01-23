Настоящая весна придет: Гидрометцентр обрадовал россиян потеплением на 12 градусов в конце января

Погода не перестает удивлять жителей России. Многие отмечают, что зима выдалась теплее, чем в прошлом году. Хотя недавно на столицу обрушились сильные Морозы. А на Таймыре было даже -50 градусов. Теперь температура стала более комфортной. Синоптики обещают снегопады. А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что скоро потеплеет.
Жителей сразу нескольких регионов России ожидает аномальное потепление в конце января.
Роман в беседе с ТАСС также сообщил, что температура будет на 8-12 градусов выше климатической нормы в Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях.
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Аномалии ожидаются в центральных и южных районах Красноярского края. По словам синоптика, там температура будет на 12 градусов выше нормы. Вильфандр пояснил, что такое тепло в эти регионы принесут воздушные массы из Атлантики.
В Центральном федеральном округе погода останется теплой. Несмотря на понижение температуры, остается зазор в плюс 2-4 градуса.