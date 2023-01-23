Синоптики предупредили о сильных снегопадах: Москву накроют осадки в конце января

Зима

Фото: Global Look Press

Синоптики пообещали, что месяц завершится сюрпризом от погоды. Снежный покров заметно вырастет.

Эта зима выдалась особенно теплой. Погода приготовила сюрпризы для жителей Москвы. Не раз шли дожди. Поэтому на дорогах образовался гололед. Примечательно, что морозы тоже были в столице, но они были недолгими. На этот раз синоптики предупредили, что в конце января погода принесет много осадков. 

В январе, 30 и 31 числа, в Москве ожидается обильный снегопад. Эксперты отметили, что высота снежного покрова увеличится до 29-34 см, сообщает АГН «Москва».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что конец января принято считать самым холодным временем в году, но в этот раз морозы будут мягкими. В целом при минусовых значениях температура все равно будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов.

Читайте также