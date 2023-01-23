Синоптики предупредили о сильных снегопадах: Москву накроют осадки в конце января

В январе, 30 и 31 числа, в Москве ожидается обильный снегопад. Эксперты отметили, что высота снежного покрова увеличится до 29-34 см, сообщает АГН «Москва».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что конец января принято считать самым холодным временем в году, но в этот раз морозы будут мягкими. В целом при минусовых значениях температура все равно будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов.