«Обеспечит нас бесснежным периодом»: специалист центра «Фобос» рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Погода в Москве

Погода в Москве. Фото: Global Look Press 

Евгений Тишковец поделился экспертным мнением.

Жителей столицы и Московской области предупредили о погоде в период с 23 по 29 января.

Синоптики сообщили, россиян ждет неделя без снега и других осадков. 

«Сегодня мы впервые ушли от состояния оттепели и слякоти, потому что температура опустилась ниже нуля. И, соответственно, вся эта снежная каша замерзла и превратилась в гололедицу», – отметил синоптик.

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Сильного снижения температур не будет. Но и оттепели не ожидается.

«В последующие дни влияние северо-западного крыла антициклона среднеазиатского происхождения обеспечит нас бесснежным периодом на ближайшую пятидневку», – добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» в беседе с russian.rt.com.

Напомним, ранее эксперты поделились прогнозом на февраль.

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