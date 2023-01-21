«Принесет с собой много контрастов»: эксперты поделились прогнозом на февраль

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в последний месяц зимы.
Эксперты дали неутешительный прогноз на февраль. Сильных морозов не ожидается. Однако центральную часть страны завалит снегом, который по ночам будет превращаться в ледяной дождь во время оттепели.
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В Санкт-Петербурге днем тоже обещают дожди и температуру около четырех градусов тепла. А вот по ночам можно ожидать до -10 градусов.
«А на Дальнем Востоке, напротив, февраль принесет с собой много контрастов. Например, во Владивостоке конец зимы будет сумасшедшим: температура воздуха будет сначала взлетать до плюс 5 градусов, а потом падать до минус 12-13. При этом сильных снегопадов пока синоптики не предрекают на февраль», – отметили в primpress.ru.
Напомним, ранее синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве.