«Принесет с собой много контрастов»: эксперты поделились прогнозом на февраль

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в последний месяц зимы.

Эксперты дали неутешительный прогноз на февраль. Сильных морозов не ожидается. Однако центральную часть страны завалит снегом, который по ночам будет превращаться в ледяной дождь во время оттепели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В Санкт-Петербурге днем тоже обещают дожди и температуру около четырех градусов тепла. А вот по ночам можно ожидать до -10 градусов.