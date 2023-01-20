На Москву надвигается ураган: в столице объявлен желтый уровень опасности — когда начнется

Метеорологи предупредили москвичей о новой погодной аномалии — сильном ветре, фактически урагане, который уже надвигается на столицу.

«Ветер. Период предупреждения до 12 часов 21 января. Местами порывы до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Уточняется, что из-за непогоды в ночь на 21 января и непосредственно в субботу в столице объявлен желтый уровень опасности.

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