На Москву надвигается ураган: в столице объявлен желтый уровень опасности — когда начнется

Молодая женщина во время сильного ветра в Москве

Молодая женщина во время сильного ветра в Москве. Фото: Global Look Press

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о сильном ветре.

Метеорологи предупредили москвичей о новой погодной аномалии — сильном ветре, фактически урагане, который уже надвигается на столицу.

«Ветер. Период предупреждения до 12 часов 21 января. Местами порывы до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Уточняется, что из-за непогоды в ночь на 21 января и непосредственно в субботу в столице объявлен желтый уровень опасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, ранее сообщалось, что январская оттепель в Москве сменится морозами, которые характерны для этого периода года. Похолодание начнется 21 января, и на следующей неделе на всей территории центральной части России установятся морозы в пределах 13 градусов, что является нормой. 

Аномальных холодов пока не ожидается.

По материалам sportkp.ru.

Читайте также