На Москву надвигается ураган: в столице объявлен желтый уровень опасности — когда начнется

Метеорологи предупредили москвичей о новой погодной аномалии — сильном ветре, фактически урагане, который уже надвигается на столицу.
«Ветер. Период предупреждения до 12 часов 21 января. Местами порывы до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Уточняется, что из-за непогоды в ночь на 21 января и непосредственно в субботу в столице объявлен желтый уровень опасности.
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Напомним, ранее сообщалось, что январская оттепель в Москве сменится морозами, которые характерны для этого периода года. Похолодание начнется 21 января, и на следующей неделе на всей территории центральной части России установятся морозы в пределах 13 градусов, что является нормой.
Аномальных холодов пока не ожидается.
По материалам sportkp.ru.