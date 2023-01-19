Дожди с грозами посреди января: синоптики сделали неожиданное заявление

Дожди с грозами

Гроза. Фото: Global Look Press 

Жителей Москвы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики сделали прогноз на конец января 2023 года. 

Стало известно, что в ближайшие два дня москвичи могут столкнуться с дождями и грозами. Они будут смешиваться с мокрым снегом.

Специалисты не исключают появление гололеда и ветра со скоростью до 15 метров в секунду.

При этом столбики термометров будут показывать плюсовые температуры.

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«В пятницу 20 января в городе ожидается +3 - +5 градусов», – процитировали научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда в interfax.ru.

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