Дожди с грозами посреди января: синоптики сделали неожиданное заявление

Синоптики сделали прогноз на конец января 2023 года.

Стало известно, что в ближайшие два дня москвичи могут столкнуться с дождями и грозами. Они будут смешиваться с мокрым снегом.

Специалисты не исключают появление гололеда и ветра со скоростью до 15 метров в секунду.