Погода порадует: Гидрометцентр рассказал, когда в Москве будет солнце

Зима не дает расслабиться жителям в России. Примечательно, что в январе были как сильные морозы, так и аномальное тепло. 19 января в Москве прошел дождь и образовался гололед. Однако синоптики предупредили, что уже на следующей неделе температура придется в норму. Более того, выйдет солнце.