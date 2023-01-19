Погода порадует: Гидрометцентр рассказал, когда в Москве будет солнце

Зима не дает расслабиться жителям в России. Примечательно, что в январе были как сильные морозы, так и аномальное тепло. 19 января в Москве прошел дождь и образовался гололед. Однако синоптики предупредили, что уже на следующей неделе температура придется в норму. Более того, выйдет солнце.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в 20-х числах января выйдет солнце, а также произойдет возвращение температуры к месячной норме.
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«Будет солнечно, красиво. Дождь, который сейчас наблюдается, он точно не съест снег. Так что будет вполне симпатично», — рассказал эксперт «Интерфаксу».
По словам Вильфанда, 20 января, в столице ожидается до +5 градусов. Это станет рекордом десятилетия.