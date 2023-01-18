Сильный ветер и ледяной дождь: москвичей предупредили о надвигающейся непогоде

Зима в Москве в этом году особенно непредсказуема. Несколько дней в городе держались сильные морозы. Успели накрыть столицу и снегопады. Однако 18 ноября эксперты прогнозируют ухудшение погоды. Ветер с порывами до 17 м/с, дождь и гололедица ожидаются в Москве об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице.