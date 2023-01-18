Сильный ветер и ледяной дождь: москвичей предупредили о надвигающейся непогоде

Зима в Москве в этом году особенно непредсказуема. Несколько дней в городе держались сильные морозы. Успели накрыть столицу и снегопады. Однако 18 ноября эксперты прогнозируют ухудшение погоды. Ветер с порывами до 17 м/с, дождь и гололедица ожидаются в Москве об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 18 января до 15:00 19 января в Москве ожидаются усиление ветра порывами до 17 м/с, осадки, преимущественно в виде дождя, ночью местами гололед, на дорогах гололедица», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Эксперты рекомендуют водителям быть бдительными и снизить скорость. Пешеходам лучше сторониться деревьев и шатких конструкций. 20 января также ожидается гололедица из-за ледяного дождя.