После тепла – новая волна холода: на Россию вновь надвигаются жуткие морозы – когда ждать

Морозный день в Москве

Морозный день в Москве. Фото: Global Look Press

Синоптики предупредили – зима еще не раз покажет себя.

В центральных областях России уже больше недели стоит аномально теплая для января погода. Но так будет не всегда. Метеоролог Александр Шувалов предупредил жителей этих регионов и москвичей, что зима совсем скоро напомнит о том, какой она должна быть.

В столицу и соседние регионы вновь вернутся скрипучие морозы. Как и положено зимой. Произойдет это уже в ближайшие выходные.

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«Опять из царства тепла - в царство холода. В воскресенье уже будет отрицательная температура - до минус 10 градусов. Зато появится солнце», - анонсировал метеоролог Александр Шувалов.

По материалам «Утро Новости».

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