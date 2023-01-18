После тепла – новая волна холода: на Россию вновь надвигаются жуткие морозы – когда ждать

В центральных областях России уже больше недели стоит аномально теплая для января погода. Но так будет не всегда. Метеоролог Александр Шувалов предупредил жителей этих регионов и москвичей, что зима совсем скоро напомнит о том, какой она должна быть.

В столицу и соседние регионы вновь вернутся скрипучие морозы. Как и положено зимой. Произойдет это уже в ближайшие выходные.

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