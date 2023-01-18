Стало известно, какая погода будет в Москве на Крещение: неожиданно!

Традиционных крещенских морозов в этом году в столице не предвидится: синоптики прогнозируют +3 градуса и дождь. Об этом сообщил руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин. Скорость ветра при этом ожидается 6,4 м/с.

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«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии «Метеум», в Москве крещенских морозов ожидаемо не будет. 19 января в течение всего дня сохранится пасмурная и даже дождливая погода», — цитирует Ганьшина издание РИАМО.

Правда, уже на следующий день, 20 января, синоптики обещают небольшое похолодание.