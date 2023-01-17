Гололед и порывистый ветер: москвичей предупредили об ухудшении погоды 17 и 18 января

Зима

Фото: Global Look Press

В столице ожидается опасная погода. В главном управлении МЧС России по Москве предупредили пешеходов и водителей.

Зима не перестает удивлять жителей России. В январе уже были снегопады, аномальные морозы и даже ледяные дожди. Январь скоро снова поразит своей погодой. В главном управлении МЧС России по Москве сообщили, что погода ухудшится. С вечера 17 января ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

По словам экспертов, непогода продлится до 09:00 18 января. Жителей города предупредили об осадках, налипании мокрого снега и гололедице. По этой причине будет опасная ситуация на дорогах.

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Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. пешеходам также нужно быть внимательнее и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В Городском хозяйстве Москвы рассказали, что в связи с осадками коммунальщики провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, пишет M24.ru.

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