Гололед и порывистый ветер: москвичей предупредили об ухудшении погоды 17 и 18 января

По словам экспертов, непогода продлится до 09:00 18 января. Жителей города предупредили об осадках, налипании мокрого снега и гололедице. По этой причине будет опасная ситуация на дорогах.

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Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. пешеходам также нужно быть внимательнее и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В Городском хозяйстве Москвы рассказали, что в связи с осадками коммунальщики провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, пишет M24.ru.