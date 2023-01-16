Никаких морозов: синоптик рассказал, какую погоду россиянам ждать в феврале

По словам эксперта, аномальных морозов в феврале не ожидается. Если недавно в некоторых регионах было даже -50 градусов, то скоро будет гораздо теплее.

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Синоптик спрогнозировал относительно комфортную погоду в конце января. В феврале также не ожидается морозов, пишет РИА Новости.