Никаких морозов: синоптик рассказал, какую погоду россиянам ждать в феврале

Эта зима уже успела удивить жителей России. В первой половине января в Москве были сильные морозы. Несколько дней температура была -25 градусов. А также несколько раз шел ледяной дождь, поэтому образовалась опасная ситуация из-за гололедицы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какую погоду ждать в феврале.
По словам эксперта, аномальных морозов в феврале не ожидается. Если недавно в некоторых регионах было даже -50 градусов, то скоро будет гораздо теплее.
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Синоптик спрогнозировал относительно комфортную погоду в конце января. В феврале также не ожидается морозов, пишет РИА Новости.
«По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям. То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам», — отметил Тишковец.