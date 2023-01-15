«Продолжительный теплый период погоды»: в январе ожидаются рекордные плюсовые температуры

Стало известно, почему сильные морозы уйдут и на замену им придет аномальное тепло для январских дней.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предстоящей погоде в России.
«Сейчас антициклон уходит из европейской России и уже с четверга он начал медленно перемещаться на юго-восток. Вместо него постепенно наступает новое образование», – заявил эксперт.
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«Центр этого циклона – на северо-западе, у Скандинавии. Это означает, что по восточной периферии воздушные массы перемещаются с Атлантики, где воздух теплый по определению. Именно поэтому прогнозируется такой продолжительный теплый период погоды», – добавил Вильфанд в беседе с 5-tv.ru.
К слову, уже во вторник на следующей неделе температура воздуха достигнет нуля и даже перевалит за эту отметку. А в четверг придут воздушные массы с севера Африки.
Напомним, в этом году Крещение пройдет в благоприятных погодных условиях.