До -63 градусов: Вильфанд предупредил россиян о приближении жутких морозов

Зима в 2023 году уже проявила свои силы. Если первые дни января были аномально теплыми, то теперь морозы захватили власть почти на всей территории России. Недавно в Москве было -25 градусов, а северных регионах доходило до -50 градусов. Однако синоптики предупреждают, что морозы скоро вернутся в новой силой.
12 января в Норильске уже похолодало до -45 градусов. В ближайшие дни в Иркутской области термометры покажут до -58 градусов, в Якутии - до -63 градусов, а в Красноярском крае - до -55 градусов.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что морозы придут на территорию Якутии в ближайшие пять дней. А также эксперт пояснил, что в Иркутской области холоднее всего будет в северных районах, пишет ТАСС.
В других регионах тоже значительно похолодает. В Оренбургской области похолодает до минус 26–30 грудусов, аналогичный прогноз ждет Пензенскую область.