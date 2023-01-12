До -63 градусов: Вильфанд предупредил россиян о приближении жутких морозов

12 января в Норильске уже похолодало до -45 градусов. В ближайшие дни в Иркутской области термометры покажут до -58 градусов, в Якутии - до -63 градусов, а в Красноярском крае - до -55 градусов.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что морозы придут на территорию Якутии в ближайшие пять дней. А также эксперт пояснил, что в Иркутской области холоднее всего будет в северных районах, пишет ТАСС.

В других регионах тоже значительно похолодает. В Оренбургской области похолодает до минус 26–30 грудусов, аналогичный прогноз ждет Пензенскую область.