Терпеть морозы осталось недолго: Вильфанд рассказал, когда в Москве потеплеет и пойдет снег

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По словам эксперта, ближе к норме погода вернется к пятнице, 13 января. Жители столицы даже смогут насладиться снегом.

«Облачность уже появится с пятницы. Даже небольшой снежок прогнозируется. Ночью, я говорю о четверге, минус 10–14 градусов. Днем — минус 10 градусов. В пятницу температура уже приблизится к своим нормальным значениям», — цитируют специалиста «Известия».

Напомним, что не так давно в некоторых регионах России были морозы до -50 градусов.