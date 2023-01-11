Терпеть морозы осталось недолго: Вильфанд рассказал, когда в Москве потеплеет и пойдет снег

В России погода зачастую преподносит сюрпризы. 2023 год начался сначала с аномально теплой погоды, а потом настали жуткие морозы. В столице похолодало до -25 градусов. И теперь держатся холода от -9 до -13 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда москвичи дождутся потепления.
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По словам эксперта, ближе к норме погода вернется к пятнице, 13 января. Жители столицы даже смогут насладиться снегом.
«Облачность уже появится с пятницы. Даже небольшой снежок прогнозируется. Ночью, я говорю о четверге, минус 10–14 градусов. Днем — минус 10 градусов. В пятницу температура уже приблизится к своим нормальным значениям», — цитируют специалиста «Известия».
Напомним, что не так давно в некоторых регионах России были морозы до -50 градусов.