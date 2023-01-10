Минус 50 градусов в Старый Новый год: Вильфанд рассказал о жуткой погоде в регионах

В некоторых областях страны в канун Старого Нового года с 13 на 14 января температура будет ниже нормы, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть регионы, где температура в Новогоднюю ночь по старому стилю будет существенно ниже нормы, на 15-16 градусов», – заявил эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В северных регионах столбики термометров могут снова опуститься до минус 50 градусов и ниже.По словам синоптика, особенно холодно будет на севере Западной Сибири, севере Средней Сибири (Туруханском районе Таймыр и Эвенкии) и Ямало-Ненецком автономном округе.

А во тем, кто проживает в Екатеринбурге, Татарстане и Приволжском федеральном округе больше повезло. Там установится достаточно комфортная погода. Дневные температуры составят от минус 8 до минус 9 градусов, ночью чуть похолодает до 12-15 градусов мороза. А вот в столице в ночь с 13 на 14 января ожидается минус 2 — минус 5 градусов. А в выходные, 14 и 15 января, днем будет около 0, пишет URA.RU.