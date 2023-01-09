«Будет «мягкий режим»»: Гидрометцентр сообщил о погоде в Старый Новый год

Стало известно, какая погода ждет россиян в Старый Новый год.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обрадовал жителей столицы. Поскольку в Старый Новый год морозы отступят.

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«В новогоднюю ночь по старому стилю будет «мягкий режим»: сильного ветра не прогнозируется, температура в диапазоне минус 3–6 градусов, местами небольшой снег. Температура днем – минус 2–3 градуса, но она будет стремиться к нулевой отметке», – сообщил синоптик в беседе с ria.ru.