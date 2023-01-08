Одевайтесь теплее: температура девятого января может составить минус 35 градусов

Жителей центральной части страны предупредили о морозах в ближайшие дни.

Во Владимирской и Тверской областях столбики термометров опустятся до -35 градусов. В Рязанской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях будет теплее только на пять градусов.

До минус 27 градусов ожидается в Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Тульской областях.

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Россиян девятого и десятого января синоптики попросили быть осторожнее. Об этом заявили в tass.ru