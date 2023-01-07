От -30 до -2°C: россиян предупредили о резкой смене температуры

«Во вторник процесс повышения температуры продолжится, а в среду его активизирует приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», – добавили в meteovesti.ru.

Температурные значения нормализуются в четверг. 12 января ожидается -4…-9°C. А в пятницу, 13 января будет -2…-7 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали пять самых холодных дней за последние 23 года.