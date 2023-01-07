От -30 до -2°C: россиян предупредили о резкой смене температуры

Жителей столичного региона ожидают очередные температурные скачки.
Синоптики сообщили, что с воскресенья начнется небольшое потепление.
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Пока москвичи и жители других регионов России отмечали Рождество в холодных погодных условиях, синоптики спрогнозировали резкое изменение на столбиках термометров.
«В ночь на понедельник термометры покажут -20…-25°C, местами до -30°C, днем ожидается -14…-19°C, что пока еще существенно, на 12-13°C ниже климатической нормы», – заявили синоптики.
«Во вторник процесс повышения температуры продолжится, а в среду его активизирует приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», – добавили в meteovesti.ru.
Температурные значения нормализуются в четверг. 12 января ожидается -4…-9°C. А в пятницу, 13 января будет -2…-7 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали пять самых холодных дней за последние 23 года.