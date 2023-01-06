Прогноз удручающий: синоптик рассказал, сколько еще продлятся аномальные морозы в Москве и регионах

В России зима давно не была суровой. В последние годы были обильные снегопады, а вот морозы приходили редко. Однако этот январь уже успел удивить жителей столицы и регионов. В Москве теплая и дождливая погода резко сменилась аномальными морозами. 6 января температура опустилась до -20 градусов. А на Таймыре погода оказалась особенно суровой – термометры показали -44 градуса.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, признался, что морозы будут держаться несколько дней, поэтому выходные, включая сочельник, окажутся особенно холодными.
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По словам синоптика, в большей части страны температура будет на 12-16 градусов ниже привычных показателей. Такая аномалия будет наблюдаться в Анадыре, Якутии, Красноярском крае, Республике Коми, Татарстане и в самой Москве. Отметка термометра в столице может падать до -23, а в других регионах — вплоть до -50 градусов Цельсия.
«Сегодня ночь будет холодная, северо-западный ветер, -25...-27 °С. Завтра -20...-22 °С, без осадков. С 7 на 8 января -22...-24 °С ночью и -14...-16 °С днем. В ночь на 9 января -24...-26 °С, днем -16...-18 °С», — рассказал Цыганков в беседе с RT.