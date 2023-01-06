Прогноз удручающий: синоптик рассказал, сколько еще продлятся аномальные морозы в Москве и регионах

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, признался, что морозы будут держаться несколько дней, поэтому выходные, включая сочельник, окажутся особенно холодными.

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По словам синоптика, в большей части страны температура будет на 12-16 градусов ниже привычных показателей. Такая аномалия будет наблюдаться в Анадыре, Якутии, Красноярском крае, Республике Коми, Татарстане и в самой Москве. Отметка термометра в столице может падать до -23, а в других регионах — вплоть до -50 градусов Цельсия.