Такого ужаса не видели 130 лет: синоптики озвучили шокирующий прогноз погоды на 6 января

Метеорологи рассказали что резка смена погоды ожидается в ряде российских регионов уже после 6 января.

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Опасное природное явление накроет южную часть страны. Синоптики сообщают, в Сочи пройдут сильные ливневые дожди. За сутки там выпадет почти 80 миллиметров осадков, что соответствует половине месячной нормы.

Отмечается, что последний раз суточный максимум осадков в январе в этом городе был зафиксирован в 1892 году. Несмотря на то, что тогда осадков выпало в два раза больше, нынешний ливень тоже может стать крайне опасным и вызвать локальные подтопления, пишет PRIMPRESS,

Добавим, что из-за грядущих морозов 7 и 8 января в Москве объявлен оранжевый уровень угрозы.