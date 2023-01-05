Морозы до -50 на Таймыре, а в Москве до -25: Вильфанд раскрыл, что ждет Россию в ближайшие дни

Зима любит проявлять свой характер. В этом году начало января выдалось аномально теплым. В столице даже шли дожди. Но синоптики сразу предупредили, что холода вернутся и будут очень сильными. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что ближайшие дни станут самыми холодными в 21 веке.
По словам эксперта, самые морозные дни ожидаются с 5 до 9 января. Жителям не только Москвы, но и других городов нужно утеплиться.
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«Очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни. Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалии температуры», — сказал Вильфанд.
Он сообщил, в Ненецком автономном округе и Архангельской области ожидают морозы до минус 37 градусов, в Коми — до минус 39 градусов, в Вологодской области — до минус 33 градусов, в Карелии — до минус 26, в Санкт-Петербурге и Москве — до минус 25.
Морозы настигнут Вологодскую, Астраханскую, Ростовскую области. Там будет от минус 17 до минус 20 градусов, сообщает ТАСС. Также синоптики рассылают предупреждения, что на юге Таймыра стукнут морозы до минус 50 градусов.