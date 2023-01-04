Самые холодные пять дней в 21 веке близятся: чем опасны лютые морозы до -29, которые резко обрушатся на Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что температура будет аж на 17 градусов ниже, чем положено по климатическим нормам. 5 января начнется перемены в погоде, так как к столице подберется суровый арктический циклон. Вслед за этим атмосферным вихрем прорвется морозный воздух из Заполярья.

Так по словам экспертов, 5 января в Москве и области будет -4…-6 градусов, а к вечеру температура начнет понижаться.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В ночь на 6 января уже стремительно похолодает до -20…-22 градусов. Произойдет перепад температуры в 15 - 20 градусов всего за несколько часов. Днем 6 января будет по-настоящему холодно: -19…-21 градус.

В Рождественскую ночь на 7 января мороз окончательно окрепнет. Синоптики обещают до -24…-29 градусов, а днем в православный праздник будет -20…-22. При этом выйдет солнце, а вот снега не предвидится. В воскресенье, 8 января, потепления не будет.

В Москве не только похолодает, но и произойдет стремительный рост атмосферного давления. На такие скачки могут отреагировать гипертоники и люди с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Нужно знать, что у астматиков при выходе из теплого помещения на мороз возможны приступы бронхоспазма, об этом пишет MSK.KP.ru.