«Температура ниже климатической нормы»: синоптики спрогнозировали пять самых холодных дней за последние 23 года

Стало известно о погоде в последние дни праздничной недели в январе.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что столицу ждет период аномально холодной зимы.

«Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет шестое января. Ночью морозы будут до 20-22 градусов, а днем тоже без жары – до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут – до 27 градусов, а 8 января – даже до 29 градусов», – отметил специалист.

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Морозы будут и в первые дни рабочей недели, начиная с девятого января.