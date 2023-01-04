«Температура ниже климатической нормы»: синоптики спрогнозировали пять самых холодных дней за последние 23 года

Стало известно о погоде в последние дни праздничной недели в январе.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что столицу ждет период аномально холодной зимы.
«Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет шестое января. Ночью морозы будут до 20-22 градусов, а днем тоже без жары – до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут – до 27 градусов, а 8 января – даже до 29 градусов», – отметил специалист.
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Морозы будут и в первые дни рабочей недели, начиная с девятого января.
«Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века», – рассказал Роман Вильфанд.
«Даже если на 7 градусов температура ниже климатической нормы в течение пяти и более дней – это опасно, а здесь температурный фон будет сразу на 15 градусов и больше ниже нормы. Суровые и лютые морозы ожидаются», – заключил Роман Вильфанд в беседе с tass.ru.
Напомним, ранее россиянам рассказали о приближающемся стратосферном холоде.