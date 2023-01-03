Объявлено штормовое предупреждение: на Россию надвигаются аномальные морозы

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Напомним, что Москве в новогодние праздники была оттепель. Столбики термометров поднимались до +7 градусов, это рекорд для начала конца декабря - начала января за всю историю метеонаблюдений. Но уже к Рождеству в столице ожидается резкое похолодание до -20 градусов днем и -27 ночью.

По материалам ТАСС.