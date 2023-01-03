«Во власти стратосферного холода»: россиян напугали приближающимися морозами

Стало известно о резком перепаде температур в Москве.

Синоптики заявили, что уже в ближайшее время плюсовые температуры поменяются на минусовые.

«Столичный регион окажется во власти стратосферного холода. Температура воздуха ожидается почти на пять градусов ниже нормы», – отметили эксперты в беседе с msk.kp.ru.

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В Московском метеобюро добавили, что стратосферный холод – не просто красивые слова. Это реальный механизм снижения температур. Мороз буквально падает с небес. Температура, которую предстоит увидеть, находится на высоте от 11 до 50 км.