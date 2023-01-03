«Во власти стратосферного холода»: россиян напугали приближающимися морозами

Морозы

Морозы. Фото: Global Look Press 

Сразу после новогоднего аномального тепла в центральную часть страны нагрянут холода.

Стало известно о резком перепаде температур в Москве.

Синоптики заявили, что уже в ближайшее время плюсовые температуры поменяются на минусовые.

«Столичный регион окажется во власти стратосферного холода. Температура воздуха ожидается почти на пять градусов ниже нормы», – отметили эксперты в беседе с msk.kp.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В Московском метеобюро добавили, что стратосферный холод – не просто красивые слова. Это реальный механизм снижения температур. Мороз буквально падает с небес. Температура, которую предстоит увидеть, находится на высоте от 11 до 50 км.

Шестого января столбик термометра в Москве опустится до -17…-22 градусов. 

Напомним, ранее в Госдуме заявили о возможности школьников ездить в холодное время на автобусе бесплатно.

Читайте также