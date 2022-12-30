«Берите зонт»: синоптик предупредил россиян, желающих прогуляться в новогоднюю ночь

Стало известно, что ждет жителей европейкой части России в новогоднюю ночь. Синоптик расстроил тех, кто ждал зимнюю сказку.
Эксперт дал прогноз погоды на последний день в этом году. Александр Колесов посоветовал жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области не выходить на улицу без зонта 31 декабря.
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«С Новым годом, все без изменений. <…> В новогоднюю ночь очень тепло и дождь. Так что, кто планирует гулять идти, то берите зонт», — рассказал синоптик в своем Telegram-канале.
К слову, похолодание в этом регионе ожидается только второго января. А в ночь с 31-го на первое будет мокрый снег, переходящий в дождь. В столице и по всему региону столбики термометров могут подняться до четырех градусов тепла.
Напомним, москвичи столкнутся с «рубиновым» январем.