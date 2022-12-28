Суровых морозов не будет: в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды на январь 2023 года

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Эксперт считает, что суровых морозов не будет. Также он порадовал тем, что первый месяц наступающего года будет теплее нормы.

«На европейской территории России январь ожидается теплым, температура выше нормы. Даже на севере Красноярского края январь будет теплее обычного», — цитирует «РИА Новости» Вильфанда.

Также эксперт рассказал, что на остальных территориях страны температура в январе будет в пределах нормы. Даже на Севере будет тепло.

Синоптик также отметил, что последние восемь зим вообще станут самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Глава Гидрометцентра также отметил, что последние восемь лет с большой вероятностью станут самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений на Земле. Он отметил, что это характеристика глобального потепления.