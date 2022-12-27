Новый год будет омрачен: Санкт-Петербург в праздничную ночь накроет проливной дождь и ветер

В этом году зима оказалась особенно капризной. Столица успела несколько раз утонуть в снегах, а недавно плюсовая погода устроила гололед. Теперь даже прогуляться по Москве проблематично. Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус признался, что и в Новый год сказочной погоды не будет.
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По словам эксперта, 31 декабря в Санкт-Петербурге ожидается дождь, плюсовая температура, а также ветер. Отмечается, что подобная ситуация сохранится до вечера 1 января.
«Новогодней ночью возможны самые настоящие дожди, по-прежнему ветрено и +1… +3 градуса. Такая же температура с небольшими осадками в виде дождя к вечеру переходящий в мокрый снег ожидается и 1 января», — заявил Леус, чьи слова приводят «Невские новости».