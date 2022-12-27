Новый год будет омрачен: Санкт-Петербург в праздничную ночь накроет проливной дождь и ветер

В этом году зима оказалась особенно капризной. Столица успела несколько раз утонуть в снегах, а недавно плюсовая погода устроила гололед. Теперь даже прогуляться по Москве проблематично. Похожая ситуация и в Санкт-Петербурге. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус признался, что и в Новый год сказочной погоды не будет.