Непрекращающиеся снегопады: россияне увидят погодную аномалию, которой не было уже 40 лет

Стало известно, что на центральные регионы России обрушится рекордное число осадков в последние дни декабря.

Москвичи столкнутся с таким количеством снега, которого не видели уже 40 лет.

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«Декабрь нынешнего года досрочно стал рекордсменом по осадкам. До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году. Тогда выпало 111,5 мм за весь месяц. А в этом году на сегодняшний день уже выпало 111,6 мм», — отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд для ria.ru.