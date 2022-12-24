Потепление, мороз и сюрпризы: синоптики рассказали о переменчивой погоде в Москве в последнюю неделю года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о прогнозе с 26 по 31 декабря.

Эксперт сразу предупредил, что неделя начнется с возвращения морозов. Температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы декабря. Стоит утеплиться к 27 декабря, когда в Москве столбик термометра опустится до минус 10-12 градусов, а в Подмосковье – до минус 12-14.

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«Днем 27 декабря условия погоды начнут меняться, скажется приближение нового атлантического циклона. Закружит снег, столбики термометров пойдут вверх и остановятся у отметок минус 2-4 градуса в столице и минус 1-6 градусов в Подмосковье», – поделился синоптик.

На этом сюрпризы не закончится. Москвичи увидят мокрый снег и гололедицу, а завершится декабрь небольшой оттепелью.

«В последний день уходящего года столица останется в теплом секторе циклона, погода будет облачной, с небольшими осадками в виде мокрого снега, гололедицей и с температурой около нуля градусов», – сказал Леус.

И главное – в новогоднюю ночь слегка уже будет мороз, но приятный: до минус 2-5 градусов, а также пойдет сне. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».