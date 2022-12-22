Плюсовая погода и дождь: синоптики рассказали о неприятной погоде на выходных в Москве

В последнее время погода приносит много сюрпризов жителям и гостям Москвы. В декабре уже были рекордные снегопады, ледяные дожди и мороз. Однако в 20-х числах декабря после нескольких дней осадков синоптики прогнозируют неожиданное — резкое потепление. 21 декабря было минус 10 градусов, а на следующий день уже плюс 1.
А вот 23–24 декабря ожидается плюсовая температура, дождь и гололедица. Синоптики отмечают, что тепло будет не только днем, но и ночью.
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Добавим, что городские службы продолжили проводить уборку снега и обрабатывать дороги противоскользящими веществами после снегопада.
Однако уже 25 декабря похолодает. Ночью будет до -10 градусов, а днем -2 градуса. При этом дождь сменится снегом, об этом пишет центр «Фобос».