Рейсы в московских аэропортах задерживают из-за ледяного дождя

В ночь на 22 декабря в Москве и ближайших к ней городах прошел дождь, за которым последовало обледенение.

Некоторые жители столицы уже успели сравнить происходящее на улицах с описанием ада Данте Алигьери в «Божественной комедии». К слову, не только наземный способ передвижения обернулся настоящей катастрофой, но и воздушный.

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Онлайн-табло московских аэропортов один за другим показывают задержки рейсов. Об этом сообщили в vnimanie.pro.