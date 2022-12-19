Эталонная зима: синоптик рассказал, какой будет погода в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик Евгений Тишковец дал гостям и жителям столицы надежду на то, что будет достаточно приятная зимняя погода.

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«Вероятнее всего, москвичей ждет на Новый год относительно лунная ночь с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром и бодрящими морозами от минус 8 до минус 13 градусов.

В общем, идеальная новогодняя погода, которая соответствует климатической норме сезона. Под ногами — скрипучий снег, и сугробы высотой 23-30 сантиметров. Эталонная зима», — написал ведущий сотрудник центра погоды в своем телеграм-канале.