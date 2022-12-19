Самая холодная ночь надвигается: синоптики предупредили о морозах и мокром снеге в Москве

И уже в ближайшее время будет облачно, также возможны небольшие осадки. 20 декабря в столице ожидается минус 9 градусов. А самая холодная погода будет в ночь на 21 декабря.

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«Наиболее холодная ночь ожидается в среду: температура воздуха опустится до минус 11 градусов. Днем прогнозируют минус 3 градуса и облачность, местами пойдет мокрый снег», — уточняется в пресс-службе мэра и правительства столицы.

А 22 декабря станет резко теплее. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов со знаком плюс. Это приведет к тому, что снег будет таять. Снова начнется гололед. Ближе к 23 декабря и выходным возможны небольшие осадки и температура от минус 2 до плюс 3 градусов.