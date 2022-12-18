Сразу придет другое ненастье: синоптики сообщили, когда прекратится небывалый снегопад в Москве

В Москве зима началась не без сюрпризов. Сначала снег растаял, был ледяной дождь, который обернулся гололедом. А вот в середине месяца начались снегопады. С 17 по 18 декабря снегом засыпало московские улицы. На дорогах начались пробки, автобусы и трамваи застревали в сугробах. Начался настоящий коллапс.
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Этот день должен ознаменоваться рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию этого дня. Уже к утру в столице выпало 30 процентов от месячной нормы осадков, а в Подмосковье все 50. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метель будет бушевать до вечера 18 декабря.
Однако синоптик предупредил, что в столице будет другое ненастье – морозы. В первые дни следующей недели дневная температура опустится до минус 10-13 градусов, написал MSK.KP.ru.