Новый снегопад и сильный ветер: москвичей предупредили о непогоде вечером 15 декабря

Примечательно, что в России зима пришла ровно по расписанию. Однако без сюрпризов не обходится. 14 декабря выпала очередная порция снега. Коммунальные службы едва справлялись с количество работы. На дорогах образовались пробки. Однако синоптики предупредили, что снегопады продолжатся до конца недели.
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Очередные сюрпризы ждут москвичей 15 декабря. После 18:00 пойдет снег, местами очень сильный. также видимость ухудшится, так как возможен ветер до 15 м/с.
«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — добавили в Горхозе.
Ранее в столице был ледяной дождь. На дорогах были ручьи, которые замерзли и весь город превратился в опасный каток. Тогда на дорогах образовались 10-балльные пробки.