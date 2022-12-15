Новый снегопад и сильный ветер: москвичей предупредили о непогоде вечером 15 декабря

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Очередные сюрпризы ждут москвичей 15 декабря. После 18:00 пойдет снег, местами очень сильный. также видимость ухудшится, так как возможен ветер до 15 м/с.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — добавили в Горхозе.

Ранее в столице был ледяной дождь. На дорогах были ручьи, которые замерзли и весь город превратился в опасный каток. Тогда на дорогах образовались 10-балльные пробки.