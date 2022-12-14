Морозы завладеют городом: синоптики назвали дату, когда в Москве прекратится снегопад

А вот уже с утра 14 декабря Москву так засыпало снегом, что на улицах образовался коллапс. Многие опоздали на работу из-за километровых пробок. Снегоуборочная техника не успевала очищать дороги. 72 часа снег идет над столицей. Синоптики признались, что снегопад продолжится до конца недели.

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«Ночью (с 14 на 15 декабря) нас ждет очередной снегопад с приростом снега еще на 5-7 сантиметров и очередными пробками под 10 баллов на дорогах. С утра пятницы вновь сумрачно, но без осадков. А в субботу снова снег и очередное прибавление в сугробы. Так что месячную норму осадков декабрь выполнит с опережением», — сообщает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 18 декабря, завершится снегопад, а на смену ему придут солнце и морозы. Уже 19 декабря ожидается до минус 10-15 градусов, хотя перед этим несколько дней на улице будет всего минус 2-4.