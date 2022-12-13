«Температура будет снижаться»: названа дата, когда Москву заметет снегом после ливней

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«Погода начнет меняться уже сегодня во второй половине дня. С утра еще дождь, а ближе к вечеру пойдет снег, температура будет снижаться. Со среды осадки окончательно перейдут в снег и подморозит до −2… −5 градусов, — обещают в метеобюро «Фобос».

Однако эксперты предупредили, что пока не стоит далеко убирать резиновые сапоги. Многие улицы залиты водой. К вечеру в городе ожидаются пробки — до 8 баллов, пишет MSK.KP.ru. А так как ночью похолодает, снова будет гололед. Несколько дней будет идти снег.