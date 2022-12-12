Каша под ногами станет катком: после тропических дождей Москва замерзнет

В Москве продолжается аномальная погода для декабря. Если в первые дни календарной зимы стукнули морозы, то уже к 11 декабря потеплело и сильный снегопад сменил двухдневный тропический ливень. Город буквально «поплыл». Добраться до офисов и других рабочих мест стало особенно сложно. При этом около 80 тысяч работников коммунальных служб вышли на улицу для устранения потопа.
12 декабря в Москве установлен новый суточный рекорд по количеству осадков. За ночь с воскресенья на понедельник выпало 17 мм — это треть от месячной нормы декабря.
Также воздух прогрелся до +4 градусов. Сугробы при этом достигли 20 см. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, чего ждать москвичам.
«С небольшими перерывами дождь будет идти до утра вторника. А к вечеру вторника новый снегопад и понижение температуры до отрицательных значений. Так что впереди нас ждет замерзшая каша под ногами, а местами и каток», — пишет KP.ru.
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