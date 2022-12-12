Каша под ногами станет катком: после тропических дождей Москва замерзнет

12 декабря в Москве установлен новый суточный рекорд по количеству осадков. За ночь с воскресенья на понедельник выпало 17 мм — это треть от месячной нормы декабря.

Также воздух прогрелся до +4 градусов. Сугробы при этом достигли 20 см. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, чего ждать москвичам.