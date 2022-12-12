Тропический ливень не остановится: Москву накрыло аномальное потепление и проливные дожди

На этот раз синоптики предупредили, что аномальная погода и дальше продолжит удивлять россиян. 12 декабря дождь продлится весь день. В городе выпало 35% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, дождь будет такой же сильный.

Таким мокрым 12 декабря не было 62 года. Около 80 тысяч сотрудников трудятся не покладая рук, чтобы побороться с потоками большой воды от дождей и таяния снега. Аэропорты вынуждены были отменить часть рейсов. А по городу и в местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника, передает «Москва 24».