Тропический ливень не остановится: Москву накрыло аномальное потепление и проливные дожди

Зачастую погода в России непредсказуемая. И эта зима уже успела удивить жителей Москвы. Недавно были заморозки и за ночь и утро 11 декабря выпало много снега. Вся снегоуборочная техника была брошена на очистку улиц. Однако избежать большого количества ДТП не удалось. Усугубил ситуацию тропический ливень, который пошел вечером.
На этот раз синоптики предупредили, что аномальная погода и дальше продолжит удивлять россиян. 12 декабря дождь продлится весь день. В городе выпало 35% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, дождь будет такой же сильный.
Таким мокрым 12 декабря не было 62 года. Около 80 тысяч сотрудников трудятся не покладая рук, чтобы побороться с потоками большой воды от дождей и таяния снега. Аэропорты вынуждены были отменить часть рейсов. А по городу и в местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника, передает «Москва 24».
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